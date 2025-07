Ibrahimovic - Mbappé : L’énorme coup du PSG !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré le départ de Kylian Mbappé l’été dernier, le PSG a réalisé une énorme saison. Sans sa star, les Parisiens ont réussi à décrocher la première Ligue des champions de leur histoire. Un succès qui interpelle José Mourinho, qui ne manque pas de rappeler que lorsqu’il était entraîneur de l’Inter Milan, la même chose s’était produite après le départ de Zlatan Ibrahimovic.

L'été dernier, le PSG a vu Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid alors que son contrat prenait fin. Un départ que les Parisiens ont décidé de ne pas compenser numériquement, ce qui a été vivement critiqué dans un premier temps. Mais finalement, le choix de Luis Enrique et Luis Campos a porté ses fruits, puisque le PSG a remporté la Ligue des champions . Et José Mourinho salue ce travail.

«Ça me rappelle quand j'ai gagné la Ligue des champions avec l'Inter Milan sans Ibrahimovic»

« Ça me rappelle quand j'ai gagné la Ligue des champions avec l'Inter Milan sans Ibrahimovic. Il est parti au Barça, finalement, on a fini par remporter le titre et lui non », ajoute José Mourinho.