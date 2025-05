Hakimi, le coup de pression à Madrid !

A 26 ans, Achraf Hakimi est aujourd’hui l’un des cadres du PSG, mais aussi de la sélection du Maroc. Ayant joué à 83 reprises avec les Lions de L’Atlas, le latéral droit aurait pu connaitre un autre destin international. En effet, Hakimi avait également la possibilité de jouer pour l’Espagne. Son choix s’est finalement porté sur le Maroc et les coulisses de celui-ci ont été révélées.

Dans des propos accordés à L’Equipe, Nasser Larguet est revenu sur sa visite décisive à Madrid pour convaincre Achraf Hakimi de jouer avec le Maroc . Il a alors expliqué : « J’ai pris la décision d'aller le voir à Madrid avec son papa et ses deux agents espagnols. Nous avons eu une réunion dans un hôtel. Je lui ai dit : "si tu choisis l'Espagne, tu seras toujours un Marocain et on sera toujours tes premiers supporters. On aura même été heureux de savoir que tu as joué à des matches avec nous. Et si tu choisis le Maroc, on sera les plus heureux » ».

« Je te donne une demi-heure pour réfléchir »

« Je lui ai ensuite demandé qui étaient les latéraux de l'Espagne ? Il a listé (Dani) Carvajal, Nacho etc et il y avait des jeunes en moins de 17 ans. Et avec le Maroc ? "Dirar... " Et il y avait (Michaël) Chrétien aussi. Je lui ai dit : "Je ne peux rien te garantir mais avec tes qualités et si tu travailles, tu joueras plus en A avec Maroc qu'avec l'Espagne mais c'est ton choix ! Je te donne une demi-heure pour réfléchir. Je dois discuter avec un autre joueur dans l'hôtel." Je suis revenu, il m'a dit : « C'est bon, c'est le Maroc ! ». Et je lui ai tendu la main comme pour sceller une parole donnée. Je lui ai dit : « Si tu me tends la main, c'est plus fort que tous les contrats. Je peux te dire que je me battrai pour toi à 100 % » », a poursuivi Nasser Larguet.