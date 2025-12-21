Guerre avec le PSG : Mbappé les a rendu «complètement fous» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C'est libre que Kylian Mbappé a quitté le PSG en 2024. Arrivé au terme de son contrat, le Français n'a pas voulu continuer avec le club de la capitale, malgré une saison supplémentaire en option. Une décision annoncée un an plus tôt par Mbappé à la direction du PSG. De quoi faire vriller Nasser Al-Khelaïfi et compagnie.

En mai 2024, Kylian Mbappé publiait sur ses réseaux sociaux une vidéo pour officialiser son départ du PSG. Arrivé au terme de son contrat, le Français est donc parti libre pour s'engager avec le Real Madrid. Une décision mûrement réfléchie de la part de Mbappé, qui avait averti la direction du PSG dès l'été 2023 de son choix.

« Ça, ce n'est pas possible pour le PSG » A l'occasion du podcast Le Code, Dominique Séverac est revenu sur cette décision de Kylian Mbappé de ne pas continuer avec le PSG. De quoi mettre la direction parisienne dans une colère noire. « Mbappé n'est pas très content depuis qu'il a prolongé. On lui avait promis une équipe fantastique, digne de gagner la Ligue des Champions. Il s'aperçoit que les recrues ne sont pas top. Il demande à ne pas lever son option, ça, ce n'est pas possible pour le PSG. Le PSG, c'est un club qu'on ne quitte pas, c'est ce que pense le PSG », a d'abord conté le journaliste du Parisien.