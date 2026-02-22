Grosse inquiétude au PSG : Luis Enrique sort du silence et annonce une bonne nouvelle

Pierrick Levallet

Le PSG a fait le plein de confiance avant le match retour contre l’AS Monaco en Ligue des champions. Le club de la capitale s’est largement imposé contre le FC Metz (3-0). Un événement a toutefois suscité une vive inquiétude chez les supporters parisiens. Luis Enrique a néanmoins rassuré tout le monde en conférence de presse après la partie.

Sorti vainqueur de son match aller contre l’AS Monaco en Ligue des champions (2-3), le PSG a fait le plein de confiance avant le retour ce mercredi au Parc des Princes. Les hommes de Luis Enrique se sont facilement imposés contre le FC Metz ce samedi (3-0). Seulement, une décision du coach espagnol n’a pas manqué de susciter une vive inquiétude chez les supporters parisiens.

Désiré Doué remplacé à la mi-temps de PSG - FC Metz En effet, Luis Enrique a choisi de remplacer Désiré Doué par Ibrahim Mbaye à la mi-temps. Dans des images diffusées par Ligue 1+, on pouvait notamment voir l’international français se toucher une cuisse avant de regagner les vestiaires, ce qui laissait présager le pire pour le match retour contre l’AS Monaco en Ligue des champions. Luis Enrique a alors tenu à rassurer tout le monde en conférence de presse après la victoire du PSG.