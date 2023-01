Grand absent au Qatar, une star du PSG veut sa revanche

Thomas Bourseau

Comme Karim Benzema et Sadio Mané qui ont pour leur part dû déclarer forfait pour cause de blessures, Sergio Ramos n’a pas prit part au Mondial au Qatar en raison d’un choix du sélectionneur Luis Enrique à l’époque. Le défenseur du PSG compte bien revenir avec La Roja, le tout, en prolongeant son contrat avec le Paris Saint-Germain et en remportant des titres.

Sergio Ramos aurait pu vivre la cinquième Coupe du monde de sa carrière. Cependant, Luis Enrique en a décidé autrement. Bien que le défenseur du PSG ait retrouvé sa forme depuis le début de la saison et se trouve même 4ème au classement des joueurs les plus utilisés par Christophe Galtier cette saison, le désormais ex-sélectionneur de l’Espagne a snobé le défenseur du PSG.

Ramos veut prolonger au PSG et retrouver La Roja

Et alors qu’il est âgé de 36 ans et soufflera sa 37ème bougie en mars prochain, Sergio Ramos aurait à coeur de retrouver La Roja. Ce serait la raison pour laquelle l’Espagnol aurait à coeur de prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain au PSG. D’après des proches du joueur qui se sont confiés à The Athletic ont affirmé ces dernières heures que Sergio Ramos gagner des titres avec le PSG afin de gagner à nouveau une place avec la sélection espagnole.

«Personne ici n'a compris pourquoi l'Espagne ne l'a pas appelé pour la Coupe du monde au Qatar»