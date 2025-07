Donnarumma : Une réunion de crise annoncée au PSG !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis ce samedi, plusieurs médias s’accordent à dire que l’histoire commune entre Gianluigi Donnarumma et le PSG touche à sa fin. Le gardien italien devrait être vendu à la fin de son contrat, et Paris devrait boucler la signature de Lucas Chevalier. Néanmoins, la presse italienne annonce ce dimanche qu’une dernière réunion est prévue afin de trouver une solution entre les deux camps.

Le PSG va-t-il changer de gardien de but cet été ? Depuis plusieurs mois, le club parisien observe avec attention la situation de Lucas Chevalier. Ce samedi, plusieurs médias ont révélé un accord conclu entre le club de la capitale et le gardien du LOSC, qui débarquerait à Paris en lieu et place de Gianluigi Donnarumma.