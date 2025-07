Départ du PSG : Il annonce du lourd !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi, le PSG a officialisé le départ de Gabriel Moscardo. Le jeune Brésilien a rejoint Braga dans le cadre d’un prêt sans option d’achat. Déterminé à rebondir après une saison compliquée du côté du Stade de Reims, le joueur de 19 ans a affirmé vouloir être compétitif au Portugal.

« C’était une saison difficile pour moi parce que j’ai eu quelques blessures avant la Copa América et après, je suis revenu avec beaucoup de volonté de jouer. J’ai joué à Angers et j’étais très content, mais j’ai encore eu une petite blessure après. C’était difficile sur le plan psychologique, mais avec ma famille et tous ceux qui m’aident, j’ai fait un bon travail. Le club m’a beaucoup aidé aussi », déclarait ainsi Gabriel Moscardo au début du mois de mai, lui qui n’a disputé que dix matchs avec le Stade de Reims cette saison.

« C'est d'ailleurs ce qui m'a attiré dans ce projet : gagner ! »

Tout juste arrivé du côté de Braga dans le cadre d’un prêt sans option d’achat, le milieu de terrain prometteur espère rapidement retrouver des sensations au Portugal. Surtout, lors de sa présentation, ce dernier n’a pas manqué d’afficher une certaine ambition. « Oui, c'était très bien. J'ai déjà parlé au directeur et à tout le personnel. La conversation a été très agréable, ils m'ont très bien accueilli. Je me suis rendu compte qu'ils ont tous très envie de travailler et de gagner et je peux m'identifier à cela. C'est d'ailleurs ce qui m'a attiré dans ce projet : gagner ! », a ainsi confié Gabriel Moscardo.