Départ de Mbappé : Riolo balance sur «la nouvelle star du PSG»

Considéré comme beaucoup comme étant le digne successeur de Kylian Mbappé sur le front de l’attaque du PSG, Bradley Barcola peine à afficher son meilleur niveau dans les grandes affiches de Ligue des Champions. Et Daniel Riolo, souvent critique à l’égard du jeune attaquant français, en a remis une couche à son sujet mercredi soir.

C’est un fait, Bradley Barcola est l’une des « victimes favorites » des attaques de Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC Sport. Le chroniqueur ne cesse de pointer du doigt les limites du rendement de l’attaquant du PSG depuis un an, allant même jusqu’à le surnommer « Bambi ». Et alors que certains considèrent Barcola comme le digne successeur de Mbappé au PSG, Riolo s’est encore lâché à ce sujet

« On est a côté de la plaque »

« Bientôt, on va fêter les un an de Bambi, de ce match contre Newcastle où j’avais dit ça pour la première fois. Rien n’a changé. Rien n’a changé chez lui. Bon en Ligue 1, en Ligue des Champions il a encore tout à montrer. Sauf que moi en a un an ce que j’ai vu, c’est les Unes de journaux, il a déjà remplacé Mbappé, c’est la nouvelle star du PSG. On est complètement à côté de la plaque », a indiqué l’éditorialiste de RMC.

« Il n’a pas encore le niveau »

« Bambi, en championnat, il y a de vrais progrès. Je trouve que c’est un joueur qui commence à montrer des choses. En Ligue des Champions, il n’a pas encore le niveau », poursuit Riolo sur Barcola. Le message est passé…