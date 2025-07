Dembélé - PSG : Pierre Ménès annonce un problème

Amadou Diawara

Après le sacre du PSG en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé a été nommé meilleur joueur de la compétition. Toutefois, l'attaquant français n'est pas le seul joueur de Luis Enrique à avoir brillé cette saison. Selon Pierre Ménès, Achraf Hakimi, Vitinha et Joao Neves pourraient priver Ousmane Dembélé du Ballon d'Or, et ce, à cause de la dispersion des votes.

Etincelant lors de cette saison 2024-2025, Ousmane Dembélé est l'un des grands artisans du sacre du PSG en Ligue des Champions. D'ailleurs, le numéro 10 de Luis Enrique a été nommé meilleur joueur de la compétition.

PSG : Dembélé privé du Ballon d'Or à cause de ses coéquipiers ? Logiquement, Ousmane Dembélé est le grand favori pour remporter le Ballon d'Or cette année. Toutefois, comme l'a affirmé Pierre Ménès, l'attaquant du PSG pourrait voir le Graal lui échapper à cause de certains de ses coéquipiers, qui ont également réalisé une saison 2024-2025 XXL.