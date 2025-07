Dembélé, Doué… Le mensonge sur les stars sur PSG !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Suite à l’arrivée du Qatar en 2011, le PSG a axé son projet sur de grandes stars. Mais voilà que dernièrement, le club de la capitale a décidé de prendre un nouveau virage. L’été dernier, avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG est devenu un véritable collectif sous la houlette de Luis Enrique. De quoi plaire à Thierry Henry, qui n’a pas manqué de dénoncer un mensonge à propos de certaines stars du PSG.

Malgré la défaite en finale de la Coupe du monde des clubs face à Chelsea , le PSG a malgré tout réalisé une saison historique. Sacré en Ligue 1 et vainqueur de la Coupe de France, le club de la capitale a surtout remporté la Ligue des Champions, infligeant une véritable claque à l’ Inter Milan en finale (5-0). De quoi faire de la saison du PSG l’une des plus grandes de l’histoire du football ? Thierry Henry le pense…

« Ce qu’ils font en tant qu’équipe… »

Revenant sur la saison XXL du PSG pour Men in Glazers, Thierry Henry a expliqué concernant les performances du club de la capitale : « Le PSG est-il dans la discussion dans plus grands clubs européens de l’histoire ? Avec ce genre de saison, oui. Ils ont fait le triplé, peu d’équipes dans l’histoire ont fait un triplé. Mais pour moi, ce qu’ils font en tant qu’équipe… J’avais dit quand j’étais à Barcelone, les gens voulaient nous regarder jouer et pas gagner. Quand vous atteignez ça, vous faites quelque chose d’exceptionnel. Les gens veulent juste regarder le PSG ».