«De la colère» : Le vestiaire du PSG s’emporte !

Cette saison, en Ligue des Champions, ça n’a pas tout le temps été simple pour le PSG. Si le club de la capitale a réussi à se hisser jusqu’en finale, qu’il disputera face à l’Inter Milan, il n’est également pas passé loin de le catastrophe et d’une élimination dès la phase de ligue. Une situation à propos de laquelle on n’était pas très content dans le vestiaire du PSG.

Pour le PSG , le début de la saison en Ligue des Champions n’a clairement pas été simple. Cela avait commencé avec une victoire à l’arrache face à Gérone avant des défaites contre Arsenal , l’ Atlético de Madrid , le Bayern Munich et un match nul contre le PSV Eindhoven . Le PSG était alors en grand danger et le risque d’une élimination dès la phase de ligue était réel. Finalement, les joueurs de Luis Enrique ont réussi à se classer dans le top 24, grâce notamment à une victoire importante face à Manchester City .

Le PSG a donc rencontré de grosses difficultés en Ligue des Champions cette saison. De quoi créer certaines tensions dans le vestiaire. Pour le média du club de la capitale, Fabian Ruiz a ainsi raconté : « Nous étions frustrés parce qu'en championnat, nous marquions beaucoup de buts, mais en Champions League, il était un peu plus difficile de se créer des occasions, et même quand nous en avions, nous ne les convertissions pas. Il y avait donc un peu de frustration. Cependant, nous savions que nous devions continuer, persévérer. Nous avons toujours gardé espoir, même après la défaite à domicile contre l'Atlético. Donc, oui, il y a eu de la colère, mais j'avais une grande confiance en nous. Nous savions que cette série de matches sans victoire devait changer à un moment ou à un autre, que les buts viendraient ».

« Comme une libération »

La tendance a finalement réussi à être inversée par le PSG. Le match face à Manchester City a semble-t-il servi de déclic. « Ce match a été essentiel pour nous permettre de rester en vie dans la compétition. Nous avons vu que l'équipe est restée forte, que nous avons continué à pousser jusqu'à la fin et que nous avons réalisé une grande performance. Je pense que ce match nous a donné confiance. Nous avons compris que si nous jouons notre jeu jusqu'à la fin, nous pouvons aller loin, et c'est ce qui s'est passé dans ce match. Et au coup de sifflet final, nous avons ressenti comme une libération, comme si nous avions gagné cette petite finale », a d’ailleurs expliqué Fabian Ruiz à propos de la victoire face aux Citizens.