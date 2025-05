Daniel Riolo annonce un joueur «extraordinaire» au PSG !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur de sa meilleure saison au PSG, où il est arrivé en 2021 en provenance de l’Inter Milan pour 60M€, Achraf Hakimi a pourtant longtemps déçu. Les supporters parisiens en attendaient plus compte tenu du fait qu’il était «extraordinaire» en Italie comme le rappelle Daniel Riolo, qui apprécie grandement la saison de l’international marocain.

«A l’Inter, il était extraordinaire»

« Depuis qu’il est arrivé au PSG, oui on en a toujours attendu plus. A l’Inter, il était extraordinaire. Déjà, à ce moment là, il est candidat à être meilleur latéral droit en Europe, il est convoité, il vient au PSG, c’est une grosse recrue. Quand il est arrivé, jusqu’à cette année, c’était bon, moins bien, bon moins bien, il y avait une irrégularité. Il était bon, mais quand tu as des standards qui peuvent être les siens dans les gros matchs, tu es plus sévère avec lui quand il est moins bon », lâche le journaliste de RMC au micro de l’After Foot, avant de poursuivre.