Crise au PSG : Neymar va sortir du silence !

Alors que le PSG traverse une crise depuis le retour de la Coupe du monde, le choc contre le Bayern Munich approche. En marge du huitième de finale de la Ligue des champions, c'est d'ailleurs Neymar qui se présentera en conférence de presse aux côtés de Christophe Galtier. Et le Brésilien aura des choses à dire.

Rien ne va plus au PSG ! Invaincus durant la première partie de saison, les Parisiens vivent très mal l'après-Coupe du monde. En effet, le club de la capitale a déjà concédé 4 défaites en 2023 dont la dernière sur la pelouse de l'AS Monaco (1-3) au terme d'une prestation plus que fade. C'est dans ce contexte que le PSG s'apprête à recevoir le Bayern Munich dans un choc crucial pour la suite de la saison.

📺🔴🔵 Le programme des lives du jour :⚽️ 11h - Live Training🎙 17h30 - Conférence de presse du coach Christophe Galtier et @neymarjr #PSGFCB I #UCL pic.twitter.com/CcnIc09B3k — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 13, 2023

Neymar présent en conférence de presse

Et en marge de ce choc, le PSG a annoncé que Christophe Galtier serait accompagné par Neymar en conférence de presse ce lundi à 17h30 au Parc des Princes. Un évènement rare puisque la dernière fois que le Brésilien s'est présenté devant la presse, c'était il y a un an, avant le huitième de finale contre le Real Madrid.

De nombreux thèmes à aborder

Et Neymar aura probablement des choses à dire. Entre sa Coupe du monde décevante, ses prestations très éloignées de celles de la première partie de saison, ou encore les récents clashs avec Luis Campos et certains coéquipiers, ainsi que le retour de Kylian Mbappé, les journalistes auront probablement de nombreuses questions à poser au numéro 10 du PSG.