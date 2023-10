Cette star prend sa retraite au PSG, elle vide son sac

Amadou Diawara

Arrivé au PSG le 31 janvier 2013, David Beckham a pris sa retraite sportive à Paris cinq mois plus tard. Présent lors de la cérémonie du Ballon d'Or ce lundi soir - et ce, pour offrir son huitième trophée à Lionel Messi - le propriétaire de l'Inter Miami a profité de l'occasion pour clamer son amour pour le club rouge et bleu.

Après avoir évolué à Manchester United, au Real Madrid, aux LA Galaxy et à l'AC Milan, David Beckham a tiré sa révérence au PSG. En effet, la star britannique a joué les cinq derniers mois de sa carrière à Paris, et ce, lors de la deuxième partie de saison 2012-2013.

Beckham a pris sa retraite au PSG

Alors que Lionel Messi a remporté son huitième Ballon d'Or ce lundi soir, David Beckham était présent lors de la cérémonie organisée au théâtre du Châtelet de Paris pour lui décerner son prix. Et l'actuel propriétaire de l'Inter Miami n'a pas manqué de faire passer un message au PSG.

«Jouer pour le PSG était vraiment très spécial pour moi»