Cette star passée par le PSG dévoile «le plus grand club du monde», ça ne va pas plaire aux supporters parisiens !

Messi, Mbappé, Neymar, Di Maria, Beckham… Le PSG a accueilli de gros noms depuis l’arrivée du Qatar à sa tête, et beaucoup d’entre eux ont laissé un excellent souvenir aux supporters. L’un d’eux risque toutefois d’en agacer certains avec cette déclaration au sujet du « plus grand club du monde ».

Depuis son rachat par le Qatar à l’été 2011, le Paris Saint-Germain a vu de très grands joueurs passés par ses rangs. C’est notamment le cas de Neymar et Lionel Messi , qui ont eu l’occasion de se retrouver en France après leur aventure commune au FC Barcelone , mais également Zlatan Ibrahimovic , Thiago Silva , David Beckham , Gianluigi Buffon ou encore Angel Di Maria . Ce dernier était arrivé en 2015 après une saison ratée à Manchester United .

Avant cette aventure en Angleterre, c’est au Real Madrid qu’El Fideo avait marqué les esprits, passant quatre années du côté du Santiago Bernabéu, décrochant notamment la Ligue des champions en 2014. Interrogé par le quotidien AS, Angel Di Maria est revenu sur son arrivée chez les géants espagnols, qu’il considère comme le « plus grand club du monde » malgré ses sept saisons au PSG .

« C’était un privilège d'y aller »

« J'ai progressé étape par étape jusqu'à ce que, lors de ma troisième année au Portugal, je perce vraiment et que les offres des plus grands clubs européens commencent à affluer, raconte le champion du monde argentin. Quand le Real Madrid m'a contacté, il était évident que je ne pouvais pas refuser. C'est le plus grand club du monde, et c'était un privilège d'y aller. Ce fut un défi formidable car j'ai atteint le plus haut niveau qu'un joueur puisse atteindre en club. »

Angel Di Maria reconnaît par ailleurs qu’il ne souhaitait pas rejoindre Manchester United quatre ans plus tard. « Ça m’a fait mal, explique l’ex-star du PSG au sujet de son départ de Madrid. Je ne voulais pas partir. Ce qui s’est dit sur l’argent était faux. Ancelotti ne voulait pas non plus que je parte. Mais j’étais le joueur "vendable". J’ai essayé de rester jusqu’au bout. J’ai même joué la Supercoupe contre l’Atlético, puis l’accord avec Manchester United était déjà fait sans que je le sache. J’ai dû regarder la finale retour depuis chez moi. On était très heureux à Madrid, mais parfois le foot est comme ça. »