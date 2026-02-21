«Ça pourrait être incroyable» : Une star du PSG l’impressionne, il «rêve» de la rejoindre !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Champion d’Europe en titre, le PSG dispose d’un effectif de grande qualité. Les joueurs du club parisien inspirent les autres footballeurs, notamment en Ligue 1. Sous le charme d’un attaquant parisien, un joueur du championnat de France avoue rêver de pouvoir évoluer un jour à ses côtés. Explications.

Après sa victoire sur la pelouse de l’AS Monaco en Ligue des Champions mardi soir (2-3), le PSG va tenter de se relancer en Ligue 1. Ce samedi soir, Paris reçoit le FC Metz au Parc des Princes, et espère pouvoir mettre la pression sur le RC Lens en reprenant provisoirement la tête du championnat. Une rencontre qui risque d’être particulière pour un certain Khvicha Kvaratskhelia.

« Pour tout Géorgien, Khvitcha est une personne importante. Tout le monde l'aime » En effet, le numéro 7 du PSG va retrouver en face son grand ami Giorgi Tsitaichvili qui évolue à Metz. Dans les colonnes de l’Equipe, ce dernier a évoqué son admiration pour « Kvara ». « Pour tout Géorgien, Khvitcha est une personne importante. Tout le monde l'aime. On peut dire qu'il est l'idole de tout le pays. Mais le plus important, c'est qu'il est un pionnier. Grâce à lui et son talent, beaucoup de Géorgiens vont dans des équipes des cinq grands Championnats européens maintenant. Trop de gens ne voient Khvitcha que comme une star, mais c'est surtout une star qui défend, et ça, c'est rare. Il est exemplaire ! Je ne peux pas dire qu'il est une idole pour moi, mais je le vois avant tout comme un ami et un peu comme un exemple à suivre. Surtout qu'il a eu une enfance difficile. Quand il était petit, il a dû s'exiler dans un autre pays, sans sa famille. Mais il a réussi à réaliser son rêve », confie Tsitaichvili.