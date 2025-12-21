«Ça me fait chier», la décision du PSG qui lui fait péter un câble !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Raï a marqué l'histoire du PSG, mais aujourd'hui, c'est au sein du projet du Paris FC qu'il est. En effet, le Brésilien a décidé de rejoindre l'autre club parisien en tant qu'ambassadeur. Forcément, ça fait parler. Bertrand Latour n'a ainsi pas été tendre avec cette situation, critiquant notamment le PSG pour avoir oublié ses anciens.

Promu en Ligue 1, le Paris FC espère désormais rester le plus longtemps possible dans l'élite. Le deuxième club de la capitale veut bâtir un projet sur le long terme et a pour cela choisi de s'appuyer sur certains grands noms. C'est notamment le cas de... Raï. Malgré son passé glorieux au PSG, le Brésilien est aujourd'hui l'ambassadeur du PFC. De quoi faire grincer des dents certains.

« Moi, si je suis supporter du PSG... » Sur le plateau du Late Football Club, Bertrand Latour a réagi à cette fonction d'ambassadeur du Paris FC pour Rai. Agacé d'une telle situation, le journaliste de Canal+ a alors balancé : « Rai ambassadeur du Paris FC ? Moi, si je suis supporter du PSG, je vous le dis, ça me fait chier que Rai soit dans la maison d’en face ».