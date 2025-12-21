«Ça me fait chier», la décision du PSG qui lui fait péter un câble !

Raï a marqué l'histoire du PSG, mais aujourd'hui, c'est au sein du projet du Paris FC qu'il est. En effet, le Brésilien a décidé de rejoindre l'autre club parisien en tant qu'ambassadeur. Forcément, ça fait parler. Bertrand Latour n'a ainsi pas été tendre avec cette situation, critiquant notamment le PSG pour avoir oublié ses anciens.
Promu en Ligue 1, le Paris FC espère désormais rester le plus longtemps possible dans l'élite. Le deuxième club de la capitale veut bâtir un projet sur le long terme et a pour cela choisi de s'appuyer sur certains grands noms. C'est notamment le cas de... Raï. Malgré son passé glorieux au PSG, le Brésilien est aujourd'hui l'ambassadeur du PFC. De quoi faire grincer des dents certains.
« Moi, si je suis supporter du PSG... »
Sur le plateau du Late Football Club, Bertrand Latour a réagi à cette fonction d'ambassadeur du Paris FC pour Rai. Agacé d'une telle situation, le journaliste de Canal+ a alors balancé : « Rai ambassadeur du Paris FC ? Moi, si je suis supporter du PSG, je vous le dis, ça me fait chier que Rai soit dans la maison d’en face ».
« Il y a un truc de raté »
« Ce n’est pas une histoire de noms, mais une histoire d’ancrage. Il ne peut y avoir comme ambassadeur ou ceux qui font des opérations uniquement ceux qui ont joué sous le PSG version Qatar. Je suis content pour Ménez, Pastore, on les voit souvent, mais quand je vois Alain Roche payer ses billets pour les matchs du PSG, il y a un problème. Et que Rai soit ambassadeur du club qui est à 100m en face, il y a un truc de raté. Ça raconte l’histoire que le club est un peu né en 2011 et ce n’est pas exactement ça le PSG », a ensuite ajouté Bertrand Latour.