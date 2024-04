Barcelone - PSG : La grande décision de Luis Enrique !

Alexis Brunet

Le PSG va tenter ce mardi soir d'arracher sa qualification pour les demi-finales de Ligue des champions. Pour y arriver, le club de la capitale doit gagner face au FC Barcelone. Luis Enrique a d'ailleurs tranché, et ce sont Bradley Barcola, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé qui auront la lourde tâche de mener l'attaque parisienne.

Le PSG affronte le FC Barcelone ce mardi soir, en quart de finale retour de Ligue des champions. Les Parisiens sont dans une position défavorable, après leur défaite lors du match aller, sur le score de 2-3. Le club de la capitale doit donc forcément s'imposer s'il veut continuer son aventure en C1.

Une attaque Barcola - Mbappé - Dembélé

Pour espérer se qualifier, le PSG va donc devoir marquer. Luis Enrique a décidé de modifier légèrement son trio offensif par rapport au match aller. Bradley Barcola remplace numériquement Marco Asensio. L'ancien Lyonnais évoluera sur le côté gauche de l'attaque, avec Kylian Mbappé en pointe, et Ousmane Dembélé sur le côté droit.

Hernandez aux côtés de Marquinhos en défense centrale