Ballon d’or : Le PSG balance, c’est terminé ?

Entre le Ballon d’or 2025 et Ousmane Dembélé, l’écart se diminue de jour en jour. Et pour cause, le meilleur joueur de la campagne de Ligue des champions continue d’être décisif comme l’a prouvé la démonstration du PSG en demi-finale de Coupe du monde des clubs face au Real Madrid (4-0). A un peu plus de deux mois de la cérémonie du Ballon d’or, Luis Enrique tue déjà tout suspense.

Le Ballon d’or est sur toutes les lèvres ces dernières semaines. Et pour cause, un Français semble idéalement placé pour succéder à Karim Benzema trois ans après le sacre de la légende du Real Madrid. Vainqueur de chaque compétition à laquelle le PSG a pris part avec la Ligue des champions et le triplé national en attendant une éventuelle victoire finale en Coupe du monde des clubs, Ousmane Dembélé affiche également de grosses statistiques individuelles avec 35 buts marqués toutes compétitions confondues avec le Paris Saint-Germain cette saison.

Luis Enrique tranche pour le Ballon d’or Hormis les chiffres, l’influence d’Ousmane Dembélé sur le pressing parisien n’est plus à présenter et a fait vaciller la défense du Real Madrid par deux fois mercredi soir en demi-finale (4-0). L’attaquant français a trouvé le chemin des filets et a célébré en disant « c’est moi, c’est moi » comme pour éventuellement signifier que le débat pour le Ballon d’or était terminé ? Aux yeux de Luis Enrique, la réponse est claire et nette. « Pour gagner ce trophée, il y a des conditions sine qua non : être un joueur décisif qui fait des passes, marque des buts et fait gagner des titres à son équipe ».