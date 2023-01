Après le duel contre Cristiano Ronaldo, le PSG a décelé un défaut de Leo Messi

La rédaction

Victorieux de son duel face au Riyadh XI jeudi dernier, le PSG ne s’est toutefois pas rassuré défensivement. En revanche, la relation entre le trio offensif composé de Neymar, Mbappé et Messi, elle, a retrouvé quelques éclats. Toutefois, l’Argentin, auteur d’un but et d’une bonne prestation d’ensemble, a parfois pris la mauvaise décision dans le dernier geste, comme l'a fait remarquer Christophe Galtier.

Lionel Messi force t’il parfois trop ses actions ? Difficile à dire, mais depuis quelques temps, un défaut récurent revient lors des actions offensives entre Neymar, Kylian Mbappé et Leo Messi : cette volonté de vouloir toujours inscrire le but parfait, en prenant à revers toute la défense adverse par des dribbles ou par des passes, plutôt que de prendre sa chance d’un peu plus loin.

Leo Messi abuse des passes cachées ?

Dans le duel l’opposant à Cristiano Ronaldo jeudi dernier, Lionel Messi a très souvent tenté des passes masquées aux abords de la surface, et notamment lorsqu'il a délivré un merveilleux cadeau à Kylian Mbappé, qui a malheureusement buté sur le gardien adverse. Si cette technique peut s’avérer dévastatrice, elle n'est pas toujours efficace, loin de là. Et dans l’ensemble, le PSG tente assez peu sa chance de loin, voire à l’entrée de la surface, ce que regrette Christophe Galtier.

Mbappé le veut au PSG, une opération colossale se prépare https://t.co/Tu047XfTkX pic.twitter.com/xQBxMo4YNA — le10sport (@le10sport) January 21, 2023

Christophe Galtier égratigne ses joueurs, dont Messi