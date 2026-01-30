«Ancien supporter du PSG», Daniel Riolo a cru être condamné pour son passé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Bien qu’il tienne des propos véhéments à l’égard de Luis Enrique et de son management, cela n’efface en rien l’affection que ressent Daniel Riolo envers le PSG. Relaxé ce vendredi par le tribunal correctionnel de Paris et poursuivi par Didier Deschamps pour des propos diffamatoires à son égard, l’éditorialiste de RMC a un temps cru qu’il allait payer pour son amour du Paris Saint-Germain.

Ce vendredi 30 janvier marque la fin d’une affaire judiciaire qui a tenu en haleine Daniel Riolo pendant deux mois depuis sa venue au tribunal correctionnel de Paris le jeudi 20 novembre dernier. La cause ? Le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps le poursuivait en justice en raison du discours accusateur tenu par l’éditorialiste de RMC sur la fréquence de la radio au sujet des conditions du forfait de Karim Benzema pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Riolo était jusqu’à qualifier Deschamps de « menteur ».

«J’ai cru que j’allais être emporté par la rivalité PSG - OM» Le tribunal correctionnel de Paris a relaxé ces dernières heures Daniel Riolo estimant que les propos du journaliste n’étaient tout bonnement pas « diffamatoires ». Un verdict qui peut soulager le principal intéressé s’est livré par le biais de son compte personnel X, révélant avoir craint le pire se remémorant les dernières paroles prononcées par le procureur de la République à la fin de l’audience en novembre dernier par rapport à son affection pour le PSG depuis toujours. « Les derniers mots du procureur m’avaient troublé. Il avait été dur et avait terminé par : « L’ancien supporter du PSG qui parle de l’ex-coach de l’OM ». Ça n’avait aucun rapport avec le sujet. J’ai cru que j’allais être emporté par la rivalité PSG - OM ».