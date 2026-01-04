Zidane proche de l’OM, l’énorme annonce !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Natif de Marseille et fan de l'OM durant son enfance, Zinedine Zidane n'a pourtant jamais porté la tunique du club phocéen. La signature aurait pu se faire en 1992 lorsqu'il a quitté l'AS Cannes, puisque l'OM le courtisait à cette époque, mais Zidane révèle avoir finalement privilégié l'offre des Girondins de Bordeaux.

Zinedine Zidane à l'OM, faut-il espérer voir un jour cette collaboration enfin voir le jour ? L'ancien meneur de jeu de l'équipe de France faisait une grande révélation en 2022 dans les colonnes de L'EQUIPE, puisqu'il indiquait avoir été proche du club marseillais en 1992 au moment de quitter l'AS Cannes pour Bordeaux. L'OM était également sur les rangs pour recruter Zidane, qui a finalement privilégié le projet des Girondins.

« L’OM était sur moi » Selon Zinedine Zidane, il aurait tout à fait pour rejoindre l'OM cet été-là : « En 1992, quand je vais à Bordeaux. L’OM était sur moi. J’avais aussi cette possibilité. Mais on file aux Girondins de Rolland Courbis, qui avait également pris Éric Guérit et Jean-François Daniel à l’AS Cannes », indique l'ancien numéro 10 des Bleus, qui semble désormais ouvert à une aventure un jour en tant qu'entraîneur de l'OM.