Vente OM : Macron donne le feu vert !

Cela fait maintenant plusieurs années que Thibaud Vézirian a annoncé la vente de l’OM. Alors que le club phocéen devrait selon lui passer sous pavillon saoudien, aucune officialisation en vue pour un tel deal. Néanmoins, le journaliste n’en démord pas concernant la cession de l’OM, assurant même que l’Elysée a donné son accord.

Aujourd’hui, l’OM est encore et toujours la propriété de Frank McCourt. D’ailleurs, l’Américain l’avait récemment répété encore une fois : le club phocéen n’est pas à vendre. Pourtant, de son côté, Thibaud Vézirian affirme haut et fort que le deal avec l’Arabie Saoudite est déjà bouclé et qu’il ne manque plus que l’officialisation pour régler cette vente de l’OM.