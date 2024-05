Vente OM : Le clan McCourt sort du silence

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Frank McCourt devrait reprendre le contrôle. Discret depuis plusieurs mois, le propriétaire de l'OM aurait prévu de retourner à Marseille dans les prochains jours afin de rencontrer la direction et établir les contours du nouveau projet sportif. Investi, l'Américain serait prêt à mettre les moyens. Signe qu'il n'envisage pas de passer la main.

Alors que le rideau tombe sur le championnat de France, les rumeurs sur la vente de l'OM refont leur apparition sur la toile. L'ombre de l'Arabie Saoudite plane toujours sur le club marseillais, mais qu'en est-il en réalité ?





McCourt ne veut pas vendre l'OM

Ce lundi, La Provence a consacré un article sur l'actualité de l'OM et a évoqué l'avenir de Frank McCourt, à la tête de l'OM depuis 2016. Interrogé, son clan est sorti du silence et mis les choses au point. « Dans l’entourage de l’actionnaire, on évoque un attrait toujours fort pour son club et on balaie les éternelles rumeurs de la vente » peut-on lire dans les colonnes du quotidien régional.

Le paquet va être mis sur le prochain mercato

D'ailleurs, Frank McCourt devrait faire son grand retour à Marseille dans les prochains jours. Le propriétaire de l'OM, qui n'a plus été aperçu en France depuis août dernier, devrait s'entretenir avec Pablo Longoria au sujet du prochain mercato et de l'avenir du club. Nulle question donc d'une passation de pouvoir.