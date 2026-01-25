Une victime à l’OM : «On en a marre», il en a ras-le-bol !

Agacé par les critiques à son égard, un Olympien s’en est pris aux journalistes samedi soir, après la victoire de l’OM lors de la réception du RC Lens (3-1). Des propos qui ont fait réagir sur les ondes de RMC, où l’on a invité le principal intéressé à parler de football plutôt que de « pleurnicher » et faire la « victime ».
Bien que satisfait de la victoire obtenue par son équipe face au RC Lens (3-1) samedi soir, Roberto De Zerbi avait tout de même un message à faire passer. L’entraîneur de l’OM s’estime plus critiqué que ses confrères, ce qu’il met sur le compte de sa nationalité. « Oui, je le pense. Si j’avais un passeport français, certaines choses seraient différentes », a-t-il assuré en conférence de presse.
« Cette posture de victime commence à être un peu usante »
Des propos qui font beaucoup réagir ce dimanche, notamment dans l’émission Stephen Brunch sur RMC. « Ce discours, j’ai du mal à l’entendre. Cette posture de victime commence à être un peu usante. Il faut aussi qu’il se rappelle et s'il n’était pas là qu’il demande à Benatia et Longoria ce qu’on avait pu mettre dans la tête de Christophe Galtier, qui lui a un passeport français et était coach du PSG. A l’époque, il avait pris cher. Il ne comprend pas le principe du journalisme De Zerbi. Le journaliste est là pour faire une analyse sur l’instantané, le quotidien. Le journaliste n’est pas sur la projection. Les mauvaises performances de l’OM ont été analysées à leur juste valeur et les bonnes performances aussi de l’OM », a déclaré Stephen Brun.
« Parle nous de football plutôt que de pleurnicher sur le traitement qu’on te réserve »
« Pourquoi on est dur avec De Zerbi ? Parce qu’il est coach de l'OM qui est l'un des plus grands clubs en France. Il y a une attention médiatique autour de l’OM qui peut être la même qu’au PSG. S’il avait été dans un club médiatiquement moins bien traité que l’OM peut-être qu'il n'y aurait pas autant de choses autour. On parle de l’OM parce que c’est un grand club en France et même européen », a ajouté Stephen Brun. « On a le droit d'être critique et de louer aussi tes qualités. Il faut arrêter de se frustrer perpétuellement, parle nous de football plutôt que de pleurnicher sur le traitement qu’on te réserve. Si De Zerbi est capable de faire du bon travail et d'être plus régulier car c’est ce qu’on lui reproche aussi, on a le droit de le dire aussi mon grand. Arrête un peu de faire ta victime. On en a marre. »