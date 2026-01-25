Une victime à l’OM : «On en a marre», il en a ras-le-bol !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Agacé par les critiques à son égard, un Olympien s’en est pris aux journalistes samedi soir, après la victoire de l’OM lors de la réception du RC Lens (3-1). Des propos qui ont fait réagir sur les ondes de RMC, où l’on a invité le principal intéressé à parler de football plutôt que de « pleurnicher » et faire la « victime ».

Bien que satisfait de la victoire obtenue par son équipe face au RC Lens (3-1) samedi soir, Roberto De Zerbi avait tout de même un message à faire passer. L’entraîneur de l’OM s’estime plus critiqué que ses confrères, ce qu’il met sur le compte de sa nationalité. « Oui, je le pense. Si j’avais un passeport français, certaines choses seraient différentes », a-t-il assuré en conférence de presse.

« Cette posture de victime commence à être un peu usante » Des propos qui font beaucoup réagir ce dimanche, notamment dans l’émission Stephen Brunch sur RMC. « Ce discours, j’ai du mal à l’entendre. Cette posture de victime commence à être un peu usante. Il faut aussi qu’il se rappelle et s'il n’était pas là qu’il demande à Benatia et Longoria ce qu’on avait pu mettre dans la tête de Christophe Galtier, qui lui a un passeport français et était coach du PSG. A l’époque, il avait pris cher. Il ne comprend pas le principe du journalisme De Zerbi. Le journaliste est là pour faire une analyse sur l’instantané, le quotidien. Le journaliste n’est pas sur la projection. Les mauvaises performances de l’OM ont été analysées à leur juste valeur et les bonnes performances aussi de l’OM », a déclaré Stephen Brun.