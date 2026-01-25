«Les dingueries» à l'OM, ça aurait pu lui coûter très cher !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ce dimanche matin, les propos tenus par un Olympien ont fait réagir dans Les Grandes Gueules du Sport sur RMC, au lendemain de la victoire de l’OM face au RC Lens (3-1). En réponse, l’un des chroniqueurs de l’émission a dénoncé ses « dingueries » qu’il, selon lui, fait depuis qu’il est à Marseille et qui auraient pu lui coûter sa place.

Si ses joueurs ont réalisé une grande performance en s’imposant face au RC Lens (3-1) samedi soir pour le compte de la 19e journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi s’est fait remarquer pour ses propos à l’issue de la rencontre. Quand on lui a signalé sur Ligue 1+ que l’OM avait inscrit 44 buts en championnat depuis le début de la saison, du jamais-vu à ce stade de la compétition depuis plus de 50 ans, le technicien italien s’est agacé des critiques récurrentes sur le jeu de son équipe.

« Peut-être que je devrais prendre un passeport français, comme ça vous diriez autre chose » « Toute la presse française devrait se mettre d’accord. Parfois vous dites que l’on joue mal, et là vous me dites qu’on marque 44 buts. Peut-être que je devrais prendre un passeport français, comme ça vous diriez autre chose », a déclaré Roberto De Zerbi. Un discours qu’il a également tenu ensuite en conférence de presse, dénonçant la « mauvaise foi » de certains journalistes et convaincu que « la nationalité change beaucoup de choses. »