Une légende à l'OM ? Le débat enflammé sur La Chaîne L'EQUIPE !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers jours, un débat a animé les antennes de La Chaîne L'EQUIPE et cela concerne l'OM. Il est toujours difficile d'établir une liste des légendes de chaque équipe. Et un joueur a ainsi suscité une discussion particulièrement animée concernant sa place dans l'histoire de la Ligue 1.

Dimanche en marge du choc entre l'OM et le LOSC, Dimitri Payet en a profité pour annoncer qu'il mettait fin à sa carrière de footballeur à l'âge de 38 ans. Un sujet évidemment évoquée sur le plateau de L'EQUIPE du Soir et qui a donné lieu à un débat très mouvementé. En effet, la question était de savoir si l'ancien joueur de l'OM était une légende de la Ligue 1. Un sujet qui a divisé les chroniqueurs, Pia Clemens estimant notamment qu'il « manque quelques petites cases pour qu'il soit une légende de la Ligue 1 même si c'est peut-être une légende de l'OM. » Une réponse qui n'a pas du tout convaincu Ludovic Obraniak qui estime lui que Dimitri Payet est une légende de Ligue 1.

Wishing Dimitri Payet a happy retirement ⚒️ pic.twitter.com/JiBQrhLtCl — West Ham United (@WestHam) March 23, 2026

Un débat sur Payet anime L'EQUIPE du Soir « Les légendes, il y en a par cycles. Dimitri Payet est une légende du début des années 2000. Je ne crois pas qu’on peut se targuer en Ligue 1 d’avoir connu beaucoup de joueurs de sa qualité créative. Il est le meilleur passeur de tous les temps de la Ligue 1. C’est quand même un garçon qui, en 2016, a fait 17ème au Ballon d’Or, qui a été aussi dans des finales européennes, qui a été deux fois vice-champion de France… Certes, il n’a pas de titre, mais pardonnez-moi du peu, des joueurs comme ça, je n’en ai pas vu cinquante dans notre championnat. Donc pour moi, il est une légende », confie-t-il au micro de l'émission phare de La Chaîne L'EQUIPE avant de justifier l'absence de trophée pour Dimitri Payet.