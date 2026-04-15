Mercato - OM : Habib Beye va «sauter» ? Le scénario qui pourrait lui être fatal

Nommé en cours de saison, Habib Beye est venu remplacer Roberto De Zerbi, signant alors un contrat jusqu'en 2027 avec l'OM. Mais l'entraîneur phocéen sera-t-il encore la saison prochaine malgré cet engagement ? Avec l'arrivée de Stéphane Richard et du futur directeur du football, Beye pourrait donc son avenir être remis en question. D'autant qu'un scénario avec l'OM ne devrait pas l'arranger.
Les entraîneurs se multiplient à l'OM ces dernières saisons. Il y a quelques mois, ça a encore changé sur le banc olympien. Faisant les frais des mauvais résultats de son équipe, Roberto De Zerbi a dû quitter ses fonctions et pour le remplacer, c'est Habib Beye qui a posé ses valises à Marseille. Après avoir quitté le Stade Rennais, le Sénégalais a donc pris place sur le banc de l'OM, signant alors jusqu'en 2027. Mais voilà que malgré ce contrat, Habib Beye pourrait bien ne plus être là la saison prochaine.
« Un message direct envoyé à Habib Beye »
Quelques mois à l'OM et puis s'en va pour Habib Beye ? Au micro de RTL, Gilles Verdez a fait une grande annonce concernant l'avenir de l'entraîneur olympien. C'est ainsi que le journaliste a lâché : « Stéphane Richard a parlé de la Ligue des Champions si importante. Ça, c’est un message direct envoyé à Habib Beye. S’il n’y a pas de Ligue des Champions, Habib Beye saute. C’est sûr. J’en suis sûr ». Pour l'OM et Habib Beye, la qualification pour la prochaine Ligue des Champions est donc plus primordiale que jamais...
Beye ne pense pas à son avenir
De son côté, Habib Beye refuse lui pour le moment de se préoccuper de son avenir. L'entraîneur de l'OM avait ainsi répondu sur le sujet : « Je ne vais pas parler de certitudes, mais d’ambitions et d’objectifs qui m’ont été fixés. La tâche qui m’a été donnée, c’est d’amener l’OM en Ligue des Champions pour la seconde fois d’affilée. Je suis concentré là-dessus aujourd’hui et pas sur l’aspect de mon contrat. On travaille parfaitement au club, le propriétaire McCourt a eu un message d’encouragement magnifique pour l’équipe. À moi de faire en sorte, avec le club, d’amener l’OM en C1, on verra pour la suite ».