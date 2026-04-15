Mercato - OM : Habib Beye va «sauter» ? Le scénario qui pourrait lui être fatal

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Nommé en cours de saison, Habib Beye est venu remplacer Roberto De Zerbi, signant alors un contrat jusqu'en 2027 avec l'OM. Mais l'entraîneur phocéen sera-t-il encore la saison prochaine malgré cet engagement ? Avec l'arrivée de Stéphane Richard et du futur directeur du football, Beye pourrait donc son avenir être remis en question. D'autant qu'un scénario avec l'OM ne devrait pas l'arranger.

Les entraîneurs se multiplient à l'OM ces dernières saisons. Il y a quelques mois, ça a encore changé sur le banc olympien. Faisant les frais des mauvais résultats de son équipe, Roberto De Zerbi a dû quitter ses fonctions et pour le remplacer, c'est Habib Beye qui a posé ses valises à Marseille. Après avoir quitté le Stade Rennais, le Sénégalais a donc pris place sur le banc de l'OM, signant alors jusqu'en 2027. Mais voilà que malgré ce contrat, Habib Beye pourrait bien ne plus être là la saison prochaine.

OM - Stéphane Richard : La sortie sur Bernard Tapie qui risque de faire parler... https://t.co/KH5b0I8NUT — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

« Un message direct envoyé à Habib Beye » Quelques mois à l'OM et puis s'en va pour Habib Beye ? Au micro de RTL, Gilles Verdez a fait une grande annonce concernant l'avenir de l'entraîneur olympien. C'est ainsi que le journaliste a lâché : « Stéphane Richard a parlé de la Ligue des Champions si importante. Ça, c’est un message direct envoyé à Habib Beye. S’il n’y a pas de Ligue des Champions, Habib Beye saute. C’est sûr. J’en suis sûr ». Pour l'OM et Habib Beye, la qualification pour la prochaine Ligue des Champions est donc plus primordiale que jamais...