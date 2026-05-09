Real Madrid - «Kylian Mbappé n'ira nulle part» : La fin du feuilleton est annoncé à la télévision !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Deux années et puis s'en va ? Kylian Mbappé est sous contrat jusqu'en 2029 au Real Madrid. Néanmoins, rien ne va plus en interne. Des problèmes institutionnels, l'incertitude sur la question de l'entraîneur pour la saison prochaine et des bagarres au sein du vestiaire... De quoi faire fuir le capitaine de l'équipe de France ? Charlie Austin a répondu cash à cette hypothèse.

Kylian Mbappé arrive au terme de sa deuxième saison au Real Madrid. Et force est de constater que rien ne s'est passé comme prévu sur le plan collectif pour lui. Certes, lors de ses premiers mois il est allé chercher la Supercoupe d'Europe et la Coupe intercontinentale en deux finales. Cependant, aucun trophée majeur n'a été remporté par le Real Madrid dans ce laps de temps, club qui avait à la fois soulevé la Liga et la Ligue des champions avant son arrivée.

«En tant que supporter, j'adorerais le voir jouer en Premier League à Anfield semaine après semaine» Des changements importants ont été opérés à la Casa Blanca avec les départs de Toni Kroos et de Luka Modric, pas vraiment remplacés par le Real Madrid. Et alors que les tensions montent en coulisses avec la bagarre entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde ainsi que la claque assénée par Antonio Rüdiger à Alvaro Carreras entre autres, l'avenir de Kylian Mbappé est évoqué dans les médias. De quoi faire réagir Charlie Austin. « Les chiffres ne tiennent pas la route s'il vient en Premier League, vraiment pas. Est-ce qu'on l'imagine en Premier League ? Non, donc pour moi, ça ne tient pas la route. La question est : qui pourrait le faire venir ? En tant que supporter, j'adorerais le voir jouer en Premier League à Anfield semaine après semaine. Mais je ne pense tout simplement pas que les règles financières de la Premier League lui permettront de venir ».