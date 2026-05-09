Kylian Mbappé viré du Real Madrid, la demande est formulée en direct sur RMC !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le Real Madrid traverse une période très compliquée en interne avec plusieurs bagarres déplorées ces derniers jours, et Kylian Mbappé est également pointé du doigt en ce qui concerne la situation sportive du club merengue. En direct sur RMC jeudi soir, Daniel Riolo a d'ailleurs expliqué que la direction madrilène devrait se séparer de Mbappé.

Rien ne va plus au Real Madrid ! La Casa Blanca s'apprête à vivre une nouvelle saison sans remporter de titre majeur, et la situation se tend dans le vestiaire entre les joueurs madrilènes : Antonio Rüdiger aurait récemment mis une grosse baffe à Alvaro Carreras, et quelques jours plus tard, ce sont Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde qui en sont venus aux mains, provoquant même l'hospitalisation du milieu de terrain uruguayen. De son côté, Kylian Mbappé a fait polémique ces derniers jours pour son voyage en Italie alors qu'il était blessé, et l'ancien attaquant du PSG est désigné comme étant l'un des responsables majeurs de la situation actuelle au Real Madrid.

« Il faut virer Mbappé » Daniel Riolo a pris la parole à ce sujet jeudi soir en direct dans l'After Foot, sur RMC Sport, expliquant même qu'il fallait virer Kylian Mbappé du Real Madrid : « La bagarre Valverde - Tchouaméni ? Là, tu ne peux pas garder les deux joueurs dans le vestiaire. Ce vestiaire est mort, explosé, il faut faire le ménage complet. Au-delà du fait qu'il faille virer Mbappé parce que tout est de sa faute. Une fois qu'on a évacué ce problème, il va falloir comme même dire sur les autres ce qui se passent depuis le début de la saison. Ceux qui ont évincés Xabi Alonso, l'attitude de Vinicius et Bellingham depuis le début de la saison. Les épisodes sont nombreux », lâche Riolo.