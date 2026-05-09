PSG - Lucas Chevalier : Voilà la meilleure option pour son départ cet été ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Désormais cantonné à un rôle de doublure de luxe au PSG alors qu'il était promis à un grand avenir au moment de son recrutement l'été dernier, Lucas Chevalier pourrait donc être amené à changer d'air lors du prochain mercato. Et un journaliste du Parisien conseille au gardien de l'équipe de France de quitter le PSG sous la forme d'un prêt pour se relancer.

Avec la vente de Gianluigi Donnarumma à Manchester City l'été dernier, le PSG n'avait pas hésité à miser 55M€ (bonus compris) sur Lucas Chevalier pour assurer l'avenir au poste de gardien de but. Il faut dire que l'international français, qui sortait d'une grosse saison avec le LOSC, était l'un des profils les plus prometteurs du marché européen. Mais Chevalier n'a jamais réussi à convaincre en première partie de saison avec le PSG, il est depuis plusieurs mois relégué au second plan par la grosse montée en puissance de Matvey Safonov, nouveau titulaire indiscutable dans les cages parisiennes.

« Ce sera l'un des dossiers de l'été » La question d'un départ se pose donc logiquement pour Lucas Chevalier malgré un contrat qui court jusqu'en 2030 au PSG, et le journaliste du Parisien Laurent Perrin a évoqué cet épineux sujets dans un chat avec les internautes : « Ce sera sans doute l'un des dossiers de l'été. À moins qu'il se troue en finale, Safonov restera le gardien numéro un la saison prochaine. Chevalier est-il prêt à perdre une saison de plus ou va-t-il demander à partir ? S'il le demande, le PSG va-t-il chercher à le vendre ou à le prêter ? C'est beaucoup trop tôt pour le dire », explique-t-il.