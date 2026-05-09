Mercato - Le PSG a déjà choisi sa prochaine recrue : «Un attaquant gaucher capable de jouer à droite»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG, comme à son habitude, sera à l'affût des bons coups lors du prochain mercato estival. Il semblerait que Luis Campos, le directeur sportif du club de la capitale, ait plusieurs dossiers à gérer autant dans le sens des départs que celui des arrivées, et il viserait en priorité un attaquant gaucher pour garnir les rangs du PSG selon un journaliste du Parisien.

Qualifié pour une deuxième finale de Ligue des Champions consécutives, le PSG pourrait donc marquer l'histoire du football français le 30 mai prochain en cas de victoire. Et la nette domination actuelle du club de la capitale sur la scène européenne n'empêche pas les dirigeants d'envisager du mouvement sur le marché des transferts cet été, d'autant que Luis Campos aura plusieurs dossiers chauds à gérer dans le sens des départs. Mais le directeur sportif du PSG envisage également de renforcer le secteur offensif de Luis Enrique...

Six joueurs du PSG vers la sortie ? Dans un chat organisé avec les internautes du Parisien, le journaliste Laurent Perrin a d'abord évoqué les joueurs potentiellement partants du PSG lors du prochain mercato estival : « Oui, le PSG va se renforcer cet été mais il faudra attendre de mieux connaître la liste des partants pour y voir plus clair et savoir comment le club peut compenser les départs. Ramos, Lee et Beraldo pourraient demander un bon de sortie, tout comme Chevalier, Mbaye et Mayulu », indique Perrin, qui cite donc six joueurs du PSG potentiellement sur le départ cet été.