Christophe Galtier : Le futur entraîneur de l’OM pour «l’amour du club» ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré son passif d'ancien entraîneur du PSG lors de la saison 2022-2023, Christophe Galtier est un profil très réclamé par d'anciennes figures de l'OM pour reprendre le poste d'entraîneur cet été à la place d'Habib Beye. Pierre Ménès milite également en faveur de Galtier, estimant que son amour de l'OM pourrait faire la différence.

Habib Beye va-t-il continuer sa mission au poste d'entraîneur de l'OM la saison prochaine ? Malgré un contrat qui court jusqu'en juin 2027, le coach sénégalais n'a pas rempli les objectifs qui lui avaient été fixés à son arrivée en février (éliminé de la Coupe de France, et actuellement 7e de Ligue 1), et semble donc clairement menacé. Mais qui pour le remplacer sur le banc de l'OM ? Le nom de Christophe Galtier est évoqué avec insistance, et dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès valide le profil de l'ancien coach du PSG et de l'ASSE.

Ménès aimerait Galtier ou Génésio « Qui je choisirais comme entraîneur ? Je choisirais un entraîneur français. Parce qu’à un moment donné, il y en a marre des mecs qui ne parlent pas français, toujours ce côté ‘je me la pète parce que je suis un entraîneur de renommée internationale’. Quand tu vois ce que De Zerbi ça a donné... Même si c’était mieux qu’avec Beye, ce n’était pas extraordinaire. Je confierais franchement le club à Christophe Galtier ou Bruno Génésio, qui sont des mecs qui savent gérer un club, une équipe. Ils ont - pour Galtier - l’amour du club et pour Génésio l’habitude », explique Pierre Ménès, qui opterait donc pour Bruno Génésio ou Christophe Galtier, qui présente l'avantage de bien connaitre l'OM et d'aimer ce club.