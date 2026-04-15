Le PSG à vendre comme l’OM ? «Tout est à acheter…»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le feuilleton de la vente de l'OM ne cesse de faire parler au fil des années, voilà que d'autres clubs de Ligue 1 pourraient également changer de main à l'avenir. Y compris le PSG ? Depuis 2011, le club de la capitale est détenu par les Qataris. S'il n'a jamais réellement question d'un départ pour eux, tout pourrait finalement être possible...

En 2011, le PSG entrait dans une nouvelle ère en se faisant racheter par le Qatar. Après des centaines de millions d'euros investis, le club de la capitale est aujourd'hui une référence dans le monde et sa valorisation a complètement explosé. Les Qataris pourraient donc toucher le pactole s'ils venaient à envisager une vente du PSG. Mais en ont-ils vraiment envie ? Alors que les rumeurs d'un désengagement du Qatar ont été nombreuses, les propriétaires parisiens sont encore et toujours là. Mais jusqu'à quand ?

Mercato - PSG : Le nouveau crack de Luis Enrique va couter 106M€ ? https://t.co/O71q2TfC6L — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

« Pour moi, tous les clubs sont à vendre entre guillemets, à part le PSG dans l’absolu » Pourrait-on alors assister à une vente du PSG à l'avenir ? Il en a été question sur le plateau de L'Equipe du Soir. Et tout est parti d'un débat sur une possible cession du club phocéen suite à l'arrivée de son nouveau président, Stéphane Richard. « L’OM est-il à vendre ? Je dis en quoi la nomination de Stéphane Richard prouve que l’OM est plus à vendre qu’avant. Pour moi, tous les clubs sont à vendre entre guillemets, à part le PSG dans l’absolu », a alors lâché Hugo Guillemet. Ce sur quoi a rebondi son collègue journaliste, Bernard Lions : « Et encore… ».