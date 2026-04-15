Mohamed Henni recruté par l’OM ? La proposition insolite d’un journaliste

Aujourd'hui, Mohamed Henni est l'un des supporters les plus connus de l'OM. Sur les réseaux sociaux, il multiplie les vidéos amusantes et ne cesse de faire le buzz à chacune de ses apparitions. De quoi alors faire dire à certains que Mohamed Henni pourrait être une excellente recrue pour l'OM. Explications.
En ce moment, il y a beaucoup de choses qui changent à l'OM. Il y a quelques jours, Frank McCourt s'est ainsi présenté devant la presse pour présenter le futur président du club phocéen : Stéphane Richard. A Marseille, on recherche également le remplaçant de Medhi Benatia, qui partira à la fin de la saison, comme directeur du football. Mais c'est un autre évènement qui a fait du bruit sur la Canebière : le changement de logo. L'OM a modifié son identité visuelle et c'est loin de faire l'unanimité.
Un nouveau logo à l'OM qui fait débat
Chez les supporters de l'OM, ce changement de logo ne plait clairement pas. Ils ont alors été nombreux à pousser un coup de gueule pour s'offusquer du nouveau. Réagissant à cela, Gilles Verdez a alors confié au micro de RTL : « Un logo c’est fait pour parler. Et ne serait-ce que notre débat valide le choix d’un nouveau logo. Moi je ne l’aime pas ce logo, mais ce logo, vous parlez de bad buzz, à l’américaine, quand vous avez un bad buzz, c’est l’équivalent d’un super buzz. N’oubliez pas que le patron de l’OM est Américain. Il s'en fout qu'on débatte du logo. Ce qu’il veut c’est que ce logo crée sur les réseaux sociaux, à l’international français, des discussions… ».
« Ils n’ont qu’à recruter Mohamed Henni. Ça va faire parler »
C'est alors qu'au moment de rebondir sur les propos de son collègue, Bertrand Latour a proposé... de recruter Mohamed Henni à l'OM. « Ils n’ont qu’à recruter Mohamed Henni. Ça va faire parler. Ils peuvent recruter Mohamed Henni l’an prochain pour jouer numéro 9. Ça va faire parler », a-t-il lâché sur le ton de l'ironie.