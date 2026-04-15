Mohamed Henni recruté par l’OM ? La proposition insolite d’un journaliste

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui, Mohamed Henni est l'un des supporters les plus connus de l'OM. Sur les réseaux sociaux, il multiplie les vidéos amusantes et ne cesse de faire le buzz à chacune de ses apparitions. De quoi alors faire dire à certains que Mohamed Henni pourrait être une excellente recrue pour l'OM. Explications.

En ce moment, il y a beaucoup de choses qui changent à l'OM. Il y a quelques jours, Frank McCourt s'est ainsi présenté devant la presse pour présenter le futur président du club phocéen : Stéphane Richard. A Marseille, on recherche également le remplaçant de Medhi Benatia, qui partira à la fin de la saison, comme directeur du football. Mais c'est un autre évènement qui a fait du bruit sur la Canebière : le changement de logo. L'OM a modifié son identité visuelle et c'est loin de faire l'unanimité.

OM - Stéphane Richard : La sortie sur Bernard Tapie qui risque de faire parler... https://t.co/KH5b0I8NUT — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

Un nouveau logo à l'OM qui fait débat Chez les supporters de l'OM, ce changement de logo ne plait clairement pas. Ils ont alors été nombreux à pousser un coup de gueule pour s'offusquer du nouveau. Réagissant à cela, Gilles Verdez a alors confié au micro de RTL : « Un logo c’est fait pour parler. Et ne serait-ce que notre débat valide le choix d’un nouveau logo. Moi je ne l’aime pas ce logo, mais ce logo, vous parlez de bad buzz, à l’américaine, quand vous avez un bad buzz, c’est l’équivalent d’un super buzz. N’oubliez pas que le patron de l’OM est Américain. Il s'en fout qu'on débatte du logo. Ce qu’il veut c’est que ce logo crée sur les réseaux sociaux, à l’international français, des discussions… ».