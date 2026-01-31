Un «petit Vélodrome» à Paris : Cette surprise des supporters de l’OM !

Axel Cornic

Seulement quelques jours l’élimination catastrophique en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille devait se rattraper en Ligue 1, avec le déplacement à Jean Bouin pour affronter le Paris FC. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu pour Roberto De Zerbi, qui n’ont pas réussi à faire mieux qu’un match nul devant leurs supporters qui avaient fait le voyage.

Les derniers jours ont été très compliqués pour l’OM. Alors que tous les pronostics les donnaient qualifiés pour les barrages de Ligue des Champions, les Marseillais ont sombré contre le Club Brugge (3-0), avec Benfica qui a su profiter de l’occasion pour créer le miracle. Un véritable fiasco qui semble avoir ébranlé les fondements même du projet construit autour de Roberto De Zerbi, avec une possible séparation qui a même été évoquée.

Le bruit des tribunes à Jean Bouin après l'ouverture du score marseillaise 🫣

L'arrêt prefectoral n'a visiblement pas servi à grand chose pic.twitter.com/F1LyquIMO3 — Léna Bernard (@lenabedoin) January 31, 2026

L’OM voulait se relancer contre le PFC Finalement, l’Italien était sur le banc de l’OM pour le déplacement sur la pelouse de Jean Bouin, ce samedi. Et il a pu compter sur ses supporters, qui se sont déplacés en masse à l’occasion de cette rencontre face à l’autre club de la Capitale, le Paris FC. Il y avait en effet beaucoup de maillot marseillais dans les travées de l’enceinte de Porte de Saint-Cloud, qui se trouve à seulement quelques mètres du Parc des Princes, antre du PSG.