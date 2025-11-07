Un journaliste déteste l'OM : Son nom est balancé sur La Chaîne L'Equipe !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la défaite de l'OM contre l'Atalanta, la rencontre a été débriefée comme d'habitude lors de L'EQUIPE du Soir. Présent sur le plateau, Grégory Schneider avait à peine commencer son analyse qu'il a immédiatement été coupé par le présentateur Olivier Ménard qui lui a lâché : «Vous n'aimez pas l'OM». Une séquence qui a provoqué un malaise.

Mercredi soir, l'OM s'est incliné au Vélodrome contre l'Atalanta et hypothèque clairement ses chances de qualification. Une rencontre marquée par une décision arbitrale plus que litigieuse puisqu'avant le but des Italiens, Ederson commet un main de la surface de réparation qui aurait clairement pu offrir un penalty aux Marseillais qui n'ont pas manqué de dénoncer un scandale.

«Vous n'aimez pas l'OM» Une situation qui n'a pas manqué de susciter des débats dans L'EQUIPE du Soir, mais Grégory Schneider a rapidement balayé la question de l'arbitrage. « L’Ajax, ils ont quand encore pris 3-0 chez eux contre Galatasaray, ils sont à quatre défaites, ils ont pris des wagons de buts, peut-être que ce match était trompeur », lâche le journaliste de Libération avant d'être repris par Olivier Ménard : « On sait que vous n’aimez pas l’OM, à chaque fois vous minimisez, vous pondérez ».