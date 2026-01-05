Un grand entraîneur à l’OM : C’est terminé avec De Zerbi ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au lendemain de la défaite de l’OM lors de la réception du FC Nantes (0-2), Christophe Dugarry n’a pas mâché ses mots envers Roberto De Zerbi. Le champion du monde 1998 estime que le technicien italien est « surcoté », qu’il n’a pas fait progresser son équipe en 18 mois et qu’il n’est pas le grand entraîneur que l’on annonçait au moment de son arrivée.

Pas convaincu par Roberto De Zerbi depuis que ce dernier a été nommé entraîneur de l’OM à l’été 2024, ce n’est pas le match face au FC Nantes dimanche qui va faire changer d’avis Christophe Dugarry. Dans Rothen s’enflamme sur RMC, il a une nouvelle été très critique envers le technicien italien, dont il ne comprend pas les choix.

« On ne comprend rien à ce que tu fais » « Je ne comprends pas ce qu’il fait, son organisation. Il ne fait jamais jouer deux fois les mêmes joueurs, quand il les fait jouer deux fois, ce n’est pas le même poste. Je ne comprends rien. Je ne sais pas ce qu’il fait ce monsieur. Et là, il t’explique qu’il doit devenir psychologue ? Arrête la psychologie mec. T’as sept adjoints, fait entraîneur ! On te demande juste d’être entraîneur. On ne comprend rien à ce que tu fais. Tes changements n’amènent absolument rien », a déclaré Christophe Dugarry.