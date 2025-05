Transfert à l’OM : Le rêve de cette grande star !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parti de l’OM à contrecœur au terme de la saison 2003-2004, Didier Drogba a régulièrement été annoncé sur le retour au cœur de sa carrière. L’ancienne star dénonce la manipulation de certaines dirigeants de l’OM, qui ont utilisé son nom et son amour du club à des fins commerciales, alors que lui rêvait de faire son retour au Vélodrome.

« Beaucoup de dirigeants de l’OM qui se sont servis de mon nom »

Interrogé à ce sujet sur le plateau de l’émission The Bridge, Didier Drogba a lâché ses vérités en taclant les anciens dirigeants de l’OM : « Ce truc-là m’a mis dans la polémique, alors que je ne voulais jamais quitter le club. Quand j’ai voulu revenir, on m’a dit “si tu reviens, c’est en prêt”, alors que je voulais revenir au club et ne plus repartir. Il y a beaucoup de dirigeants qui se sont servis de mon nom et de l’année que j’ai passée à Marseille pour dire que j’allais revenir, et vendre des abonnements », lâche Drogba.