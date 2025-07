Surprise, l’OM officialise un «autre Greenwood» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une première saison encourageante malgré un manque d’investissement régulièrement pointé du doigt, Mason Greenwood semble plus fort que jamais. C’est en tout cas ce qu’annonce Roberto De Zerbi qui assure qu’un «nouveau Mason» est arrivé à l’OM cet été. Ce qui se confirme avec sa prestation durant les premiers matches amicaux.

Régulièrement critiqué pour son implication durant les matches, Mason Greenwood semble être revenu de ses vacances avec de bien meilleures intentions comme le souligne Roberto De Zerbi, qui s'enflamme pour son numéro 10, de nouveau buteur samedi en amical contre Gérone (2-0).

De Zerbi s'enflamme pour Greenwood « Oui, il a été top. Il s'est présenté encore sous son meilleur visage. On a un autre Mason cette année. On sent les fruits de sa première saison à l'OM, il a gagné en régularité, il a travaillé pendant les vacances. S'il continue comme ça... Il est plus fort que les autres », confie-t-il dans des propos rapportés par L’ÉQUIPE, avant de se satisfaire plus globalement de la prestation de son équipe contre Gérone.