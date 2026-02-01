«Si demain il y a Zidane entraîneur…» : Le réel problème de l’OM annoncé et ce n’est pas De Zerbi !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour l’OM, l’élimination en Ligue des Champions est bien évidemment un fiasco sportif. A la suite de cet échec, la recherche des coupables a été lancée par certains et c’est ainsi que de nombreux regards se sont tournés vers Roberto De Zerbi. L’entraîneur du club phocéen a ainsi été pointé du doigt, mais voilà que le réel problème de l’OM pourrait être ailleurs et même de grands entraîneurs comme Zinedine Zidane pourraient ne pas pouvoir y remédier.

De retour en Ligue des Champions, l’OM avait voulu mettre toutes le chances de son côté pour espérer aller le plus loin possible. Un effectif dense avait ainsi été fourni à Roberto De Zerbi, mais voilà que finalement, ça n’a pas suffi pour se qualifier dans le top 24 pour poursuivre dans la compétition. Est-ce alors de la faute de l’entraîneur olympien ? Ils sont nombreux à accuser De Zerbi à la suite du fiasco de l’OM, mais voilà que pour Wahbi Khazri, le problème serait ailleurs à Marseille.

« Il y a un problème de joueurs » Qu’est-ce qui cloche donc à l’OM ? Pour Wahbi Khazri, ce n’est pas un problème d’entraîneur, mais plus de joueurs qui a miné le club phocéen. A ses yeux, avec Pep Guardiola ou Zinedine Zidane sur le banc de l’OM, ça n’aurait rien changé comme il l’a expliqué sur le plateau du Late Football Club : « De Zerbi doit rester. Il est dans le même bateau que Longoria et Benatia. On les voit très souder les 3, personne ne tire les uns sur les autres. C’est lui qui a choisi cet effectif là donc à la limite on peut lui reprocher ça. Mais il reste encore un objectif de Coupe de France, il n’y a plus le PSG. En championnat, ils peuvent encore finir dans les 3 premiers et avoir une place de Ligue des Champions. Je pense que même si on met Guardiola ou Mourinho dans cette équipe… Le problème c’est que Marseille est moins fort que les équipes contre lesquelles ils ont perdu en Ligue des Champions. De Zerbi n’est pas un magicien. Il y a un problème de joueurs ».