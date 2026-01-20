Ousmane Dembélé à l'OM, c'est inattendu !

Axel Cornic

Tout le monde connait cette incroyable interview datant de 2017, où l’on peut voir un très jeune Ousmane Dembélé qui ne sait pas vraiment si son pied fort et le droit, ou bien le gauche. Et Roberto De Zerbi semble avoir le même phénomène à l’Olympique de Marseille, avec un certain Mason Greenwood qui réalise pour le moment une saison fantastique.

On se demandait s’il allait pouvoir faire mieux. Il n’a fallu que quelques mois à Mason Greenwood pour répondre à cette question, puisqu’à un peu plus de la moitié de la saison, il est à quelques réalisations de battre son record de buts avec l’OM. Et ce n’est pas fini !

« Je n’ai pas entrainé que des champions, mais pour moi c’est un top joueur » Invité de la chaine YouTube Viva el Futbol, très célèbre en Italie, Roberto De Zerbi a ainsi beaucoup été questionné sur le talent de Greenwood, qui impressionne même à l’étranger. « Je n’ai pas entrainé que des champions, mais pour moi c’est un top joueur » a expliqué le coach de l’OM. « Je pense qu’il pourrait se divertir un peu plus en jouant, mais lui pense plutôt à être toujours décisif, sur les buts comme sur les passes décisives ».