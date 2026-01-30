«On ne comprenait pas» : La confidence qui ne va plaire à l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'OM ne risque pas d'oublier sa soirée du 28 janvier 2026, synonyme d'élimination de la phase de championnat de la Ligue des champions après un scénario cruel. Et alors que les analyses sont nombreuses, l'une d'elles risque de laisser d'énormes regrets aux Marseillais.

Le scénario qui a scellé l'élimination de l'OM dès la phase de championnat de la Ligue des champions était totalement imprévisible, même avec beaucoup d'imagination. Et pour cause, même la lourde défaite à Bruges (0-3) ne condamnait pas directement les Marseillais. Mais c'est finalement le but de Benfica au bout du temps additionnel contre le Real Madrid (4-2) qui a scellé le sort de l'OM. Un but inscrit par le gardien lisboète Anatoliy Trubin. Et pourtant, la confusion était totale en fin de match, au point que José Mourinho révèle même qu'il ne savait pas que Benfica avait besoin d'un dernier but pour se qualifier. Un aveu qui va laisser encore plus de regret aux Marseillais.

La vidéo de La Provence qui fait très très mal après l’élimination de l’OM https://t.co/B5qsFMqgc7 — le10sport (@le10sport) January 29, 2026

Mourinho n'en revient toujours pas « J'ai déjà gagné et perdu des matches à élimination directe à la dernière minute, mais jamais avec un gardien de but marquant un but fantastique que même les meilleurs attaquants du monde rêveraient de marquer. L'émotion est donc vraiment immense. Et même pour quelqu'un comme moi, qui a tout connu, qui pensait avoir tout connu, et il s'avère que non », confie le Special One en conférence de presse, avant de poursuivre.