OM : Un proche de Didier Deschamps débarque à Marseille !

A quelques mois de la Coupe du monde en Amérique du nord, le staff de Didier Deschamps s'active sérieusement afin de préparer cette échéance. Pour cela, plusieurs joueurs sont régulièrement observés et un membre du staff des Bleus, et non des moindres, était présent à Marseille ces derniers jorus.

Dans à peine six mois, l'équipe de France lancera sa Coupe du monde, la dernière compétition majeure de Didier Deschamps sur le banc des Bleus. Par conséquent, le sélectionneur et son staff sont déjà très actifs afin de préparer ce rendez-vous qui pourrait être historique.

Guy Stéphan était au Vélodrome pour Pavard et Ekitike Ainsi, selon les informations de L'EQUIPE, Guy Stéphan était présent au Stade Vélodrome mercredi soir pour assister au choc entre l'OM et Liverpool en Ligue des champions. L'adjoint de Didier Deschamps en a profité pour superviser Benjamin Pavard et Hugo Ekitike, qui étaient tous les deux titulaires pour ce match. L'un des deux a probablement marqué plus de points que l'autre.