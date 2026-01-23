OM : Un proche de Didier Deschamps débarque à Marseille !

A quelques mois de la Coupe du monde en Amérique du nord, le staff de Didier Deschamps s'active sérieusement afin de préparer cette échéance. Pour cela, plusieurs joueurs sont régulièrement observés et un membre du staff des Bleus, et non des moindres, était présent à Marseille ces derniers jorus.
Dans à peine six mois, l'équipe de France lancera sa Coupe du monde, la dernière compétition majeure de Didier Deschamps sur le banc des Bleus. Par conséquent, le sélectionneur et son staff sont déjà très actifs afin de préparer ce rendez-vous qui pourrait être historique.
Guy Stéphan était au Vélodrome pour Pavard et Ekitike
Ainsi, selon les informations de L'EQUIPE, Guy Stéphan était présent au Stade Vélodrome mercredi soir pour assister au choc entre l'OM et Liverpool en Ligue des champions. L'adjoint de Didier Deschamps en a profité pour superviser Benjamin Pavard et Hugo Ekitike, qui étaient tous les deux titulaires pour ce match. L'un des deux a probablement marqué plus de points que l'autre.
Et il n'oublie pas le Sénégal
Mais ce n'est pas tout. Guy Stéphan en a également profité pour expliquer que le staff de l'équipe de France supervise également ses futurs adversaires à l'image du Sénégal, récent vainqueur de la CAN : « Le Sénégal, ce n'est pas le genre de match où on est dans l'inconnu. Beaucoup de joueurs évoluent ou ont évolué en L1, ou sont dans des grands clubs. On a vu les matches de la CAN avec Didier à la télé, et il y avait sur place Jean-Luc Vannuchi (sélectionneur des moins de 19 ans), qui nous fera plus tard un compte rendu écrit, et en vidéo, avec le soutien de nos deux analystes. On a toutes les datas sur le jeu du Sénégal, les vitesses de courses, les zones couvertes. Ce sera affiné en juin, avec un montage vidéo qui sera finalement montré au groupe le matin du match. Pour les joueurs, c'est encore très loin, et il y aura des observateurs envoyés pour voir les matches de nos adversaires en mars ».