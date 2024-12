OM : Un «leader» est annoncé, De Zerbi a fait le bon choix !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cette année, l'OM a réalisé un bon début de saison assez convaincant pour jouer les premiers rôles. Le club peut s'appuyer sur un nouvel effectif et depuis le mois d'août, l'effectif de Roberto De Zerbi est mené par Leonardo Balerdi, qui a récupéré le brassard de capitaine. L'Argentin est finalement l'un des joueurs qui a le plus joué avec l'OM, lui qui est arrivé en 2020.

En course pour une place sur le podium de Ligue 1 cette saison, l'OM voudra continuer sur la même dynamique. Roberto De Zerbi a un effectif solide à sa disposition et l'Italien continue de faire confiance à Leonardo Balerdi pour la poste de capitaine. Le défenseur central a tapé dans l'œil de Valère Germain, son ancien coéquipier, au moment de comparer les deux effectifs de l'OM et de l'AS Monaco avant le match de dimanche soir.

De Zerbi a trouvé son leader

La saison dernière, l'OM était loin de son meilleur niveau et le club avait du mal à trouver une cohésion. Depuis le début de la saison, c'est Leonardo Balerdi qui a été choisi pour endosser le rôle de capitaine, un choix logique pour Valère Germain qui n'a pas hésité à énumérer ses qualités. « Il a énormément progressé depuis que je l'ai connu à Marseille, où il était arrivé très jeune en 2020 (21 ans à l'époque). C'est un leader technique, très important dans les phases de relance. Je trouve qu'il casse un peu les codes du central typique : il est hyper propre, il lit bien le jeu, les trajectoires » déclare l'ancien Marseillais sur l'Argentin dans les colonnes de L'Equipe.

Un leader menacé ?

Leonardo Balerdi a 25 ans et a connu une belle progression depuis son arrivée à l'OM en 2020. L'international argentin devra tout de même afficher une plus grande confiance. « Même s'il est un poil moins bien depuis le début de saison, il reste très performant et ce n'est pas pour rien que l'OM lui a confié le brassard » affirme Valère Germain. Avec le retour progressif de Valentin Rongier, qui portait ce brassard avant de se blesser l'an dernier, Leonardo Balerdi n'est pas tout à fait tranquille.