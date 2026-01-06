OM : Un «gros problème» annoncé en direct !

Roberto De Zerbi est sous le feu des critiques après la défaite de l’Olympique de Marseille contre le FC Nantes (0-2) dimanche, sur la pelouse du Vélodrome. Wahbi Khazri n’est pas tendre à l’égard du technicien phocéen, critiquant son plan de jeu.
L’Olympique de Marseille a réalisé la mauvaise opération du week-end en s’inclinant contre le FC Nantes, à la lutte pour le maintien, sur la pelouse du Vélodrome (0-2). La bande à Roberto De Zerbi compte désormais huit points de retard sur le RC Lens, leader de Ligue 1.
De Zerbi attaqué
Les critiques ne manquent pas après cette contreperformance de l’OM, et Roberto De Zerbi se retrouve notamment ciblé. « Le mal est plus profond que ça. Comptablement, ils ne sont pas à la rue, mais c’est au niveau du jeu. Les supporters s’ennuient. Quand on regarde Marseille, on s’attend à voir des choses. Moi j’ai vu De Zerbi à Brighton expliquer ses ressorties de balle. (…) Je ne l’ai pas vu à Marseille », a notamment confié Wahbi Khazri sur le plateau du Late Football Club lundi soir.
« Tout ce qu’il a pu nous dire, on ne le voit pas à Marseille »
« En fait, tout ce qu’il a entrepris là-bas, tout ce qu’il a pu nous dire, on ne le voit pas à Marseille. Ça, c’est un gros problème, poursuit Khazri. Et le deuxième point qui est important, c’est que c’est lui qui a choisi ses joueurs. Donc il ne peut pas se cacher. (…) Il ne subit pas à ce niveau. Il a quand même son mot à dire parce qu’il est proche de Longoria et Benatia, il a quand même son mot à dire. »