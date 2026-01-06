OM : Un «gros problème» annoncé en direct !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Roberto De Zerbi est sous le feu des critiques après la défaite de l’Olympique de Marseille contre le FC Nantes (0-2) dimanche, sur la pelouse du Vélodrome. Wahbi Khazri n’est pas tendre à l’égard du technicien phocéen, critiquant son plan de jeu.

L’Olympique de Marseille a réalisé la mauvaise opération du week-end en s’inclinant contre le FC Nantes, à la lutte pour le maintien, sur la pelouse du Vélodrome (0-2). La bande à Roberto De Zerbi compte désormais huit points de retard sur le RC Lens, leader de Ligue 1.

De Zerbi attaqué Les critiques ne manquent pas après cette contreperformance de l’OM, et Roberto De Zerbi se retrouve notamment ciblé. « Le mal est plus profond que ça. Comptablement, ils ne sont pas à la rue, mais c’est au niveau du jeu. Les supporters s’ennuient. Quand on regarde Marseille, on s’attend à voir des choses. Moi j’ai vu De Zerbi à Brighton expliquer ses ressorties de balle. (…) Je ne l’ai pas vu à Marseille », a notamment confié Wahbi Khazri sur le plateau du Late Football Club lundi soir.