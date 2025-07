OM : Pris au piège, Bernard Tapie le fait virer !

Ancien boss emblématique de l’OM, Bernard Tapie a toutefois dû faire face aux accusations de corruption lors de son passage à la tête du club phocéen. Un sujet sur lequel il n’aimait d’ailleurs pas être interrogé. Michaël Youn en a d’ailleurs fait l’amère expérience puisque se sentant pris au piège lors d’une interview sur Skyrock, Tapie a été à l’origine du licenciement du désormais acteur.

Cette punchline a d’ailleurs été rappelée quelques années plus tard à Bernard Tapie , de passage chez Skyrock pour être interrogé par Michaël Youn . Le désormais acteur a alors raconté pour Legend à propos de l’ex-boss de l’ OM : « C’était un quiproquo et c’est moi qui avait trop d’arrogance. L’émission se passe hyper bien, on est en enregistré pas en direct. Bernard Tapie était venu sur Skyrock fait la promo du site sportif de son fils. Les auditeurs lui posent des questions, tout se passe bien. Dernière question d’un auditeur, le gars lui dit : « Après la défaite contre Benfica vous avez dit : « j’ai compris le football, j’ai compris les arbitres… » ». Je me souviens plus de la citation de Tapie. « Est-ce que ça veut dire que c’est ce jour là que vous avez compris qu’il fallait acheter les matchs pour les gagner ? », le mec dit ça. Tapie, hyper vénère, me dit qu’on lui a tendu un piège. C’est vrai sauf moi je ne suis pas au courant de ce que le standardiste a choisi ».

« Et là il me met une énorme mandale »

« Je découvre aussi la question et au lieu de dire qu’on va la couper au montage, je lui dit : « En attendant, vous êtes allé en prison, c’est sans doute pas pour rien ». J’ai sorti ma petite b*te et lui m’a montré qu’il en avait une plus grosse. Il est parti dans le bureau du directeur d’antenne il a dit : « Qu’est-ce que c’est que ça ? On me tend un piège ». Je lui propose de réenregistrer et il me dit : « On ne va pas rien réengistrer du tout, tu vas fermer ta gueule ». Et là il me met une énorme mandale. Et derrière, je me suis fait jeter en plus », a poursuivi Michaël Youn, viré donc à cause de Bernard Tapie.