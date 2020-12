Foot - OM

OM - Polémique : Adil Rami en remet encore une couche sur la direction de l’OM !

Publié le 11 décembre 2020 à 22h15 par T.M.

Pour l’OM, l’aventure européenne a donc pris fin. S’exprimant sur ce sujet, Adil Rami estime que les joueurs n’ont pas grand chose à se reprocher, pointant plutôt du doigt un autre coupable : la direction.

Avec 1 victoire et 5 défaites, l’OM aura vécu une campagne de Ligue des Champions très compliquée. Un calvaire qui a finalement pris fin ce mercredi suite à la défaite contre Manchester City (3-0). Même pas qualifiés pour l’Europa League, les joueurs d’André Villas-Boas disent donc au revoir aux compétitions européennes. Et désormais l’heure est au bilan. Qui est le fautif ? Présent au micro de Top of Foot , Adil Rami a clairement identifié le coupable. Et une fois n’est pas coutume, c’est sur la direction de l’OM quand l’ancien Phocéen s’est lâché.

« Quelque chose d’inadmissible »