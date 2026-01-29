OM : «On s'en br*nle», la punchline sur Greenwood !

Axel Cornic

Les débats font rage au lendemain de la défaite de l’Olympique de Marseille contre le Club Brugge (3-0), qui a entrainé une élimination dès la phase de poules de la Ligue des Champions. Tout le monde est sous le feu des critiques et c’est notamment le cas avec certaines stars de l’équipe, comme Mason Greenwood.

Mais que s’est-il passé ? Les chances de voir l’OM ne pas accéder aux barrages de la Ligue des Champions étaient minimes, avec une courte défaite qui aurait même suffit. Mais rien n’est allé comme prévu, puisque les hommes de Roberto De Zerbi ont totalement sombré face au Club Brugge, ce qui a provoqué une véritable catastrophe.

« Greenwood ne doit rien comprendre ! » Au lendemain de cette élimination, personne n’est à l’abri à Marseille et c’est notamment le cas pour les cadres de l’équipe. Souvent considéré comme le facteur X de l’OM, Mason Greenwood a en effet été transparent et évidemment, ça n’a échappé à personne. « Greenwood, tu as vu le regard ? Il a l’œil blanc, il ne doit rien comprendre au tableau noir. Il doit s’endormir près du radiateur, il ne doit rien comprendre ! » s’est emporté Vincent Moscato, sur RMC. «A la banque il est dans le rouge complet» : «De Zerbi qui s’en va», Riolo a son scénario pour l’OM https://t.co/ypmCyxOBV6 — le10sport (@le10sport) January 29, 2026