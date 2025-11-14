OM - Nayef Aguerd : La triste annonce...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sorti sur blessure contre Brest (3-0), Nayef Aguerd souffre d'une pubalgie comme l'a révélé Roberto De Zerbi. Un gros coup dur pour l'OM qui pourrait perdre l'un de ses patrons pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois comme l'annoncé un ancien médecin du club marseillais.

Déjà lourdement handicapé par les blessures, l'OM a perdu Nayef Aguerd contre Brest samedi dernier (3-0). Un gros coup dur pour les Marseillais tant le Marocain s'est imposé comme un cadre de Roberto De Zerbi. L'ancien Rennais souffre d'une pubalgie dont la gravité n'a pas été communiqué, et d'après Mathias Giustiniani, médecin de l’OM entre 2019 et 2024, selon les cas, la durée de l'indisponibilité peut atteindre plusieurs mois.

Vers une longue absence pour Aguerd ? « Une pubalgie naît d’un déséquilibre entre les muscles du tronc et ceux des cuisses. Il en existe deux formes : la haute qui concerne les muscles abdominaux et la basse qui touche les adducteurs. Elle touche particulièrement le footballeur professionnel du fait de l’exigence d’explosivité dans le football moderne, où les joueurs doivent répéter des efforts à haute intensité avec des temps de récupération de plus en plus courts. Il s’agit d’ailleurs de l’un des principaux axes de prévention mis en place par les staffs médicaux au sein des clubs en amont de la saison », lâche-t-il dans les colonnes de La Provence avant de poursuivre.